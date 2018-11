Kiel

„Und es schneit und stürmt und stürmt und schneit.“ „Präsent, als sei es gestern gewesen.“ „Ich bin mit meinen Eltern auf der A215 spazieren gegangen, und das NDR Verkehrsstudio hatte um sechs Uhr morgens keinen Sprecher – war irgendwie ganz mystisch“. Das sind nur einige der vielen Erinnerungen, die uns bislang zum Thema Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein 1978/79 erreicht haben. Doch sie zeigen, wie sehr das Thema die Menschen hier im Land noch immer berührt.

Schneekatastrophe forderte viel Mut

„Einfach unvergesslich“, sagt Jochen Bock über ein Silvesterfest, an dem die Gaststätte „Zur schönen Aussicht“ in Passade, die überwiegend mit Gas kochte, warmes Essen, Punsch und Wolldecken für die Nachbarn spendierte.

Und Anja Krämer erinnert sich heute noch gern an den Rodelspaß auf der fast zwei Meter hohen Schlittenbahn, die vor dem Küchenfenster entstanden war. Auch viele Fotos zeugen von ungeheuren Schnee- und Eismassen, die damals für schwierige Situationen in Schleswig-Holstein sorgten und den ganzen Mut der Helfer erforderten, die in Panzern, Räumfahrzeugen und Hubschraubern unterwegs waren.

Fotowettbewerb: Schicken Sie uns Ihre Bilder von der Schneekathastrophe

Wir suchen Ihre Bilder und Geschichten von der Schneekathastrophe 1978/79. Laden Sie Ihre Fotos und Worddokumente einfach hier hoch. Oder schicken Sie sie bis spätestens Sonnabend, 24. November, per Post an die Kieler Nachrichten, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel, Stichwort Schnee/Winter.

Die beste Einsendung kann gewinnen: Gemeinsam mit dem Reiseveranstalter Gebeco vergeben wir eine fünftägige Flugreise „Winterzauber Nordlichter“ für zwei Personen nach Island. Auf der Rundreise erleben die Teilnehmer majestätische Wasserfälle, Nationalparks sowie Gletscherlagunen – und sie begeben sich auf die Suche nach Nordlichtern.

Die eindrucksvollsten Bilder veröffentlichen wir in einer Sonderbeilage.