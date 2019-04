Kiel

Die Gymnasiallehrer in Schleswig-Holstein wollen weniger Pflichtstunden haben, um besser unterrichten zu können. Bei der hohen Zahl von 25,5 Pflichtstunden in der Woche dürfe es nicht bleiben, erklärte der Philologenverband am Montag in Kiel.

Die Absicht von Bildungsministerin Karin Prien ( CDU), die Pflichtstundenverordnung um fünf Jahre zu verlängern, enttäusche sehr, sagte der Landesverbandsvorsitzende Jens Finger. „Weniger Unterricht bedeutet auch besseren Unterricht.“ Er wolle über dieses Thema mit der Ministerin und mit den Landtagsfraktionen sprechen.

Ein Ministeriumssprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die zum 31. Juli auslaufende Pflichtstundenverordnung verlängert werden soll. Er wies aber auf die Absicht hin, die Zahl der Pflichtstunden für Lehrer mit Leitungsaufgaben per Erlass ab 2021 zu senken.

RND/dpa