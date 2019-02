Kiel

Auszubildende in Gesundheitsberufen müssen in Schleswig-Holstein kein Schulgeld mehr zahlen. Eine entsprechende Förderrichtlinie sei rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten und jetzt veröffentlicht worden, teilte Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) am Dienstag in Kiel mit.

Das Land Schleswig-Holstein gewährt laut Ministerium die Zuwendungen in den Ausbildungen für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und medizinische Bademeister und Masseure. Bisher mussten Auszubildende bis zu 400 Euro monatlich zahlen. Im Landeshaushalt seien mehr als 3,3 Millionen Euro vorgesehen. Die Fördersumme wachse bis zum Jahr 2022 auf 4,32 Millionen Euro an.

Für die Schulgeldfreiheit hatten 2018 Schüler, Lehrer und Therapeuten mehrfach demonstriert. Die Demo-Teilnehmer in Kiel hatten sich der bundesweiten Aktion „Therapeuten am Limit“ angeschlossen.

Forderung an den Bund, Schuldgeldfreiheit mit zu tragen

Heiner Garg forderte den Bund auf, wie im Union/SPD-Koalitionsvertrag angekündigt in die Finanzierung der Schulgeldfreiheit einzusteigen. Schleswig-Holstein wird laut Garg durch die Schulgeldfreiheit attraktiver im Wettbewerb um Fachkräfte. Zugleich sei dies „ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Gesundheitsversorgung“.

Von KN/dpa