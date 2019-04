Kiel

Wie wird das Wetter in Kiel und Umgebung? Nach fast sommerlichen Osterfeiertagen wechseln sich in den kommenden Tagen Sonne und Wolken ab. Regen wird wahrscheinlicher. „Das Tief "Sander" sorgt ab Mittwoch für unbeständigeres Wetter“, sagte der Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag.

So wird das Wetter nach Ostern

Dienstag: Der Wind frischt etwas auf, es können auch etwas stärkere Böen kommen. Die Temperaturen liegen ähnlich wie am Montag bei bis zu 18 Grad, es bleibt trocken und sonnig. Vorsicht: Es kann stärkere Böen geben.

Mittwoch: Heute sollten Sie sicherheitshalber schon mal einen Regenschirm mitnehmen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt zwar 70 Prozent, allerdings versteckt sich die Sonne heute nur ab und zu hinter Wolken. Die Temperaturen klettern etwas nach oben: Zu rechnen ist mit 11 Grad in der Nacht und 19 Grad am Tage. Der Wind lässt etwas nach.

Donnerstag: Heute kommt wohl erneut kurz der Regen vorbei. Die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag beträgt 60 Prozent, allerdings scheint die allermeiste Zeit die Sonne. Bei 10 bis 21 Grad können Sie sich so langsam wieder in Wochenendstimmung bringen.