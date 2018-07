Laboe

Soweit so normal in diesem Traum-Sommer – die ein oder andere Besonderheit kann man hier am Freitag aber auf jeden Fall entdecken: Uroma Dörte Berger aus Brügge (Holstein) ist mit ihren Töchtern, Enkeln und Urenkeln für einen Tagesausflug an den Strand gefahren. Vier Generationen vereint an einem Strand. "Schön, dass wir alle zusammen hier sind", sagt Enkelin Anna-Lena Ruske, die die Idee für den spontanen Ausflug hatte.

Weiter unten am Strand steht Gretje Schlotfeldt ganz in weiß, barfuß und sehr glücklich neben ihrem Mann Sören im Meer: Die beiden haben eben im Standesamt Laboe geheiratet.

Inmitten von Strandkörben lässt sich Edgar Bork von seiner Schwägerin auf einem Massage-Stuhl massieren – ein bisschen Entspannung während der Arbeit muss schließlich sein: Bork betreibt einen Foodtruck und ist für das Wochenende eigentlich zum Arbeiten nach Laboe gekommen.

Wo liegt Ihr Lieblingsstrand im Raum Kiel? Auf der Westseite der Förde Auf der Ostseite der Förde Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Wo liegt Ihr Lieblingsstrand im Raum Kiel? Wo liegt Ihr Lieblingsstrand im Raum Kiel? So haben unsere Leser abgestimmt Auf der Westseite der Förde

Auf der Ostseite der Förde Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Im Meer sieht man schon von weiten das große Gummi-Einhorn, auf dem die fünfjährige Hailey Janz aus Kiel sitzt. "Einhörner sind meine Lieblingstiere", sagt sie stolz. Zusammen mit ihrer Mutter Melanie Janz macht sie gerade eine kleine Tour: Jeden Tag besuchen die beiden einen anderen Strand in der Kieler Umgebung. Der Strand in Laboe ist ihr Liebling: "Hier sieht es aus wie im Urlaub".

Von Franziska Martin

Zur Galerie Dieser Sommer lässt sich am besten am Strand genießen. Hier finden Sie weitere Fotos aus Laboe.

Von KN-online