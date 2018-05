Die Bestimmungen zur Sonntagsöffnung von Geschäften in Touristenorten werden in Schleswig-Holstein um fünf Jahre verlängert. Demnach dürfen Läden in 95 Städten und Gemeinden weiterhin vom 15. März bis zum 31. Oktober und vom 17. Dezember bis zum 8. Januar sonntags jeweils sechs Stunden lang öffnen.