Kiel

Mieterverein, Haus & Grund und der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen bewerten das unterschiedlich, fordern aber beide: Schleswig-Holstein braucht mehr Sozialwohnungen.

Die Mieten für die 20.665 Wohnungen durften bisher nur um 9 Prozent innerhalb von sechs Jahren erhöht werden – künftig sind innerhalb von drei Jahren 15 Prozent (in Gemeinden mit Kappungsgrenze) oder 20 Prozent erlaubt. Anfang 2019 wird es im Land damit nur noch 46.000 Sozialwohnungen geben. Vor 40 Jahren waren es 220.000. Allein in Kiel sinkt der Bestand am Jahresende von 5800 auf unter 2000 Sozialwohnungen. 2013 gab es in der Landeshauptstadt noch deutlich über 9000 Sozialwohnungen.

"Wir rechnen mit mehr Obdachlosen"

„Das ist dramatisch. Wir rechnen mit weiter steigender Obdachlosigkeit“, sagt Heidrun Clausen, Geschäftsführerin des Mietervereins Schleswig-Holstein. Dort hält man für Schleswig-Holstein 120.000 Sozialwohnungen für erforderlich. Immerhin seien 300.000 Haushalt auf staatliche Unterstützung wie Hartz IV und Grundsicherung im Alter angewiesen.

Lesen Sie auch: Multimediale Reportage zum Wohnungsmarkt in Kiel

Die Landesregierung hat die Zielmarke deutlich niedriger gesetzt: Sie will 50.000 öffentlich geförderte Wohnungen sicherstellen. Doch selbst das wird schwierig, wenn in den nächsten Jahren weitere Sozialwohnungen aus der Bindung fallen. Im Innenministerium hat man das Geld für Sozialen Wohnungsbau in dieser Förderperiode auf 780 Millionen Euro mehr als verdoppelt, zusätzlich ein Förderprogramm installiert. Doch die 1700 neuen Wohnungen 2017 und 1000 weitere bewilligte Sozialwohnungen 2018 reichen nicht.

Mehr Wohngeld gefordert

„Das Land verhält sich vorbildlich, aber wir werden die wegfallenden 20.663 Sozialwohnungen nicht kompensieren können“, sagt Alexander Blazek, Geschäftsführer von Haus & Grund Schleswig-Holstein. Er fordert kurzfristige Maßnahmen wie ein höheres Wohngeld. So könnten die Menschen weiter ihre Wohnungen bezahlen. Zudem sollten weiter Hürden abgebaut werden: So müsse man ein Dachgeschoss zur Sozialwohnung - etwa für Studenten, Azubis oder junge Arbeitnehmer - ausbauen können, ohne dass gleich ein Fahrstuhl fällig werde.

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) kündigte an, „2019 bis 2022 die soziale Wohnraumförderung auf hohem Niveau zu verstetigen“. Gleichzeitig will er mehr Sozialwohnungen im Bestand schaffen – indem Bindungen verlängert werden oder für Wohnungen neue Sozialbindungen eingegangen werden. Dafür sollen die Eigentümer zinslose Darlehen erhalten.