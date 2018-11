Die Verzweiflung von abgelehnte Asylbewerber wächst: Um ihre Abschiebung in die Heimat oder ein anderes EU-Land zu verhindern, greifen Flüchtlinge im Norden sogar zu giftigen Substanzen. Die Polizei ermittelt zurzeit in zehn Verdachtsfällen in der Landesunterkunft in Boostedt im Kreis Segeberg.