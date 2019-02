Kiel/Bamberg

"Uns liegen Informationen aus Whats-App-Verkehren vor, in denen sich Zeugen der körperlichen Auseinandersetzung in der Bamberger Sandstraße am 30. Juli 2017 vor ihrer Aussage im Strafverfahren gegen zwei Tatverdächtige abgesprochen haben, was vor Gericht gesagt werden sollte und was besser nicht", sagte Matthias Bachmann.

Der Oberstaatsanwalt ließ offen, ob auch Robin F. Mitglied einer Whats-App-Gruppe gewesen ist. Er sagte auf Nachfrage von KN-online: "Einige Zeugen kannten nachweislich den wegen Körperverletzung und versuchten Totschlags angeklagten Tin B., darunter auch die Bekannte, mit der Robin F. aus Kiel an besagtem Abend unterwegs gewesen ist." Robin F. sagte nach seiner Entlassung gegenüber KN-online: "Ich war nicht Mitglied dieser WhatsApp-Gruppe."

Bekannte von Robin F. kennt den Haupttäter

Aufgrund der vorliegenden Beweise und dem "Aussageverhalten" der Zeugin vor dem Landgericht Bamberg habe die Staatsanwaltschaft Bamberg erfolgreich einen Haftbefehl gegen die junge Frau erwirkt.

Der Vorwurf lautet auf falsche uneidliche Aussage und versuchte Strafvereitelung. Die beiden Vorhaltungen macht die Strafbehörde auch dem Kieler Auszubildenden Robin F..

Ermittlungen gegen neun Zeugen

"Insgesamt haben wir Ermittlungen gegen neun Zeugen eingeleitet, von denen drei bereits verurteilt worden sind", sagte Bachmann. Ungeachtet dessen hat die Staatsanwaltschaft Bamberg den Haftbefehl gegen den 23-jährigen Schleswig-Holsteiner außer Kraft gesetzt.

Robin F. saß seit Mitte Februar in der JVA Bayreuth. Seine Mutter Juliana F. hat erst am Donnerstag eine Besuchserlaubnis bekommen. Nun kann sie ihren Sohn in die Arme nehmen und mit ihm in den Norden fahren.