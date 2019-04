79 Teams von 30 Schulen haben sich für die Hauptrunde der Internetrallye Netrace qualifiziert. Spitzenreiter ist das Team "Das Both" vom Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg, das alle zehn Fragen in nur 69 Minuten und 58 Sekunden richtig beantwortete. Nur drei Teams kamen auf die Punktzahl 100.