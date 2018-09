Kappeln

Die Suchaktion war am Abend kurz nach Sonnenuntergang begonnen worden, nachdem der Angler vermisst gemeldet wurde. Sofort liefen zahlreiche Einheiten ins Suchgebiet vor der Schleimündung.

Angler lag tot im Boot

Die Suche wurde von den Seenotrettern in Bremen koordiniert. Wie die Seenotretter in Bremen bestätigten, fanden die Rettungskräfte den Mann kurz nach Mitternacht. Er lag tot in seinem Boot. Die Todesursache wird zur Zeit ermittelt.

An der Aktion waren die Rettungskreuzer „Nis Randers“ und „Berlin“ sowie das Polizeiboot „Falshöft“ und der Zollkreuzer „Schleswig-Holstein“ beteiligt. Sie brachten den Verstorbenen nach Port Olpenitz.