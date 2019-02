Die Polizei in Niedersachsen hat bei einer Hausdurchsuchung in Ritterhude ein Waffenarsenal ausgehoben. In der Wohnung eines 44-Jährigen wurden mehr als tausend Waffen sichergestellt. Die Spur des Mannes führt nach Schleswig-Holstein. Einen extremistischen Hintergrund schließen die Ermittler aus.