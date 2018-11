Die Masche ist nicht neu, doch nicht minder bedrohlich: Vor allem ältere Menschen werden derzeit wieder von Betrügern angerufen, die sich als Polizisten ausgeben. Das berichtete die Landespolizei am Mittwochmorgen auf Twitter. Anrufe in dreistelliger Anzahl gab es in Kiel, Neumünster und Molfsee.