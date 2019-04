Kiel

Unsere Tipps reichen vom gemütlichen Maibaumaufstellen mit anschließendem Beisammensitzen, über Konzerte, lodernde Maifeuer bis hin zu Tanzveranstaltungen mit DJ. Ob auf dem Land im Kreis Rendsburg-Eckernförde oder in der Landeshauptstadt Kiel: Am Dienstag, 30. April 2019, wird Ihnen am Abend in Schleswig-Holstein garantiert nicht langweilig.

Interaktive Karte: Hier können Sie in Schleswig-Holstein in den Mai feiern

Der Ursprung der Walpurgisnacht

Der Brauch des Feuermachens in der sogenannten Walpurgisnacht auf den 1. Mai geht auf ein heidnisches Frühlingsfest zurück. Später erlangte das Fest auch religiöse Bedeutung und angelehnt an die heilige Äbtissin Walburga seinen Namen.

Eine andere Sage aus dem Mittelalter besagt, dass sich in dieser Nacht die Hexen auf dem Blocksberg im Harz versammelten, um die Vereinigung mit dem Teufel zu feiern. Mit dem Anzünden des Maifeuers sollten noch Jahrhunderte später böse Geister vertrieben werden.

Am Abend des 30. April 2019 werden in ganz Schleswig-Holstein Veranstaltungen geboten. Oft wird dazu ein Maibaum aufgestellt, oder eine Maibowle - bestehend aus Wein und Waldmeister - getrunken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Tanz in den Mai 2019!