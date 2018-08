Die Autobahnpolizei hat am Sonnabendnachmittag sieben Hundewelpen auf der A 20 bei Bad Oldesloe beschlagnahmt. Die noch nicht einmal acht Wochen alten Tiere befanden sich in einem Auto mit osteuropäischem Kennzeichen. Wasser, Futter und Transportboxen fehlten, so die Polizei am Montag.