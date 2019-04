Berliner Mieter schreiben E-Mails an 1000 Zahnärzte in Schleswig-Holstein. Inhalt: Das Versorgungswerk der Zahnärzte solle sich nicht länger an der Fortis Group beteiligen. Denn das Wohnungsunternehmen hat in Berlin über Tochtergesellschaften Mieterhöhungen von bis zu 316 Prozent angekündigt.