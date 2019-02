Für den gewaltsamen Tod seiner Ehefrau ist ein 48-Jähriger aus Schackendorf bei Bad Segeberg zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. In dem Indizienprozess sah es das Kieler Landgericht am Dienstag als erwiesen an, dass der Mann die 34-Jährige im November 2017 mit einem Zaunpfahl erschlagen hatte.