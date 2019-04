Glinde

Der tote Säugling, den Schüler beim Müllsammeln am 22. März im Gellhornpark in Glinde gefunden hatten, ist am 10. April auf dem Städtischen Friedhof in Glinde beerdigt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Eine anonyme Spende ermöglichte die Bestattung des Säuglings, dem die Ermittler den Namen Leander gegeben hatten. Auf dem Friedhof wurde so ein Ort geschaffen, an dem von Leander Abschied genommen werden und ihm gedacht werden kann.

Weiterhin ist unklar, wo der Säugling her kommt. Die Staatsanwaltschaft und die Ermittler bitten deswegen weiterhin um Hinweise unter der Telefonnummer 04 51 / 131 46 04.

RND