Kiel

Von 813 Trauungen im Jahr 2000 stieg die Zahl im Jahr 2016 auf 1682. Der Anstieg "auswärts" heiratender Hamburger Paare ist damit in Schleswig-Holstein noch deutlicher als in Niedersachsen: 630 Hamburger Paare haben dort 2016 geheiratet, 2000 waren es noch 371. Auch das Standesamt Kiel bestätigt diesen Trend. "Grundsätzlich ist erkennbar, dass viele Paare aus Hamburg bei uns heiraten", sagt Stadtsprecher Arne Ivers. Im Schnitt sei es ungefähr ein Hamburger Paar pro Woche, das sich in der Landeshauptstadt das Ja-Wort gibt.

"Mindestens ein Jahr Wartezeit"

Zwei Hamburger, die sich für Kiel entschieden haben, sind Doreen Stenzel (47) und Sven Dornhauser (52): "Mindestens ein Jahr Wartezeit" hätten sie in Hamburg in Kauf nehmen müssen, sagt Dornhauser. "Völlig ausgeschlossen, darunter etwas zu kriegen", ergänzt Stenzel. Erschwerend komme in Hamburg hinzu, dass "zwei Standesämter nur noch Paare trauen, von denen wenigstens einer in dem Stadtteil wohnt", ist Dornhausers Erfahrung. "Mich hat gewundert, dass die Standesämter das überhaupt sagen dürfen", so Stenzel. Es heiße doch immer, dass generell in jedem deutschen Standesamt eine Hochzeit möglich sei.

Sprecherin bestätigt Terminknappheit

Vom Bezirksamt Harburg, das in Hamburg zuständig für die Organisation der Standesämter ist, heißt es zwar: "Die Anmeldung der Eheschließung muss beim Standesamt des Haupt- oder Nebenwohnsitzes eines Verlobten erfolgen", so Sprecherin Bettina Zech. Die Eheschließung könne anschließend aber auf jedem deutschen Standesamt stattfinden. Doch sie bestätigt auch, dass es mindestens ein Hamburger Standesamt gibt, dass auf die Liste für 2018 nur noch heimische Paaren nimmt. Mit ihrer Entscheidung für Kiel sind Stenzel und Dornhauser jetzt sehr zufrieden. Am 5. Dezember wollen sie "Ja" im Standesamt der Landeshauptstadt sagen.

