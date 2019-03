Marne

Um die Sturmfestigkeit der Wagen machte sich der Präsident der Marner Karnevals-Gesellschaft, Heiko Claußen, keine Sorgen. "Unsere Wagen sind so gebaut, dass nix wegfliegen kann", hatte er am Wochenende gesagt. "Hier im Norden ist ja öfter mal ein bisschen mehr Wind."

Angeführt vom Tanzmariechen und ihrer Garde verbreiteten die Marner Jecken mit Marschmusik und Samba-Rhythmen heißes Karneval-Feeling an der rauen Nordseeküste. Der närrische Tag "achtern Diek" gilt als Höhepunkt des Straßenkarnevals in Schleswig-Holstein. Mit seinen bunten Kostümen und selbst gefertigten Motivwagen ist der Umzug bunt, laut, und mittlerweile Kult in Norddeutschland. Der Marner Rosenmontagsumzug ist auch der einzige größere in Norddeutschland, der am Rosenmontag durch die Straßen zieht.

Von dpa