Kiel

"Mit dem Prozessende heute haben wir in der Aufarbeitung des NSU lediglich ein Kapitel über den Rechtsterrorismus in Deutschland geschrieben, viele weitere müssen folgen", sagte der Landesvorsitzende Cebel Küçükkaraca am Mittwoch.

Die Aufarbeitung des NSU sei "mehr als nur eine Geschichte schrecklicher Morde im Namen einer kranken Idee. Es ist die Geschichte, wie Deutschland mit Rassismus, Rechtsextremismus, menschenfeindlichen und lebensverachtenden Ideologien umgeht."

Nach Ansicht der Türkischen Gemeinde wurde mit den bisher erfolgten Anklagen vor allem aus prozesstaktischen Gründen nur ein eingeschränkter Täterkreis verfolgt. "Gleichwohl stellt sich uns die Frage, warum mehr als ein halbes Jahrzehnt nach der öffentlichen Aufdeckung des NSU und trotz zahlreicher Erkenntnisse zum Helferkreis dieser Terroristen nicht noch mehr Personen angeklagt worden sind." Lückenlose Aufklärung sei mit dem Urteil vom Mittwoch noch lange nicht erreicht.

Von dpa