In einer dreimonatigen Testphase will die Landespolizei Schleswig-Holstein einen massiven Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung erproben. Das Gerät sei in einem mit Stahlplatten geschützten Anhänger untergebracht, der mehrere Tage an einem Ort stehen könne, teilte das Landespolizeiamt am Freitag mit.