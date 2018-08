Der Raubüberfall auf eine Schleswiger Rentnerin wird Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Von dem Beitrag am Mittwoch (22. August) erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise, wie die Polizei mitteilte. Ermittler Norbert Preuß wird den ungeklärten Fall in der Sendung vorstellen.