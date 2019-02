Kiel

Läuft der Problemwolf in Schleswig-Holstein noch frei herum?

Ja. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat zwar Ende Januar den Abschuss genehmigt. „Eine Gruppe ausgewiesener Fachleute unter intensiver Einbeziehung des Landesjagdverbandes wird nun mit der schwierigen Aufgabe betraut, den Wolf zu erleben“, sagte er. Nach Angaben seines Hauses war das bis Dienstag noch nicht erfolgt.

Wie viele Risse gehen auf den Problemwolf zurück?

Bestätigt sind bisher 24 Risse.

Warum schießt man das Tier nicht mit einem Betäubungsgewehr und hält es dann im Tierpark?

Die dauerhafte Unterbringung in einem Gehege sei keine Alternative, heißt es im Ministerium. „Ein in freier Wildbahn aufgewachsenes Tier leidet in Gefangenschaft.“ Erfahrungen hätten gezeigt, dass sich Wölfe „nach einem Leben in Freiheit nicht ans Leben in Gefangenschaft anpassen können“.

