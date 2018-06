Manama/Schleswig

Die Spannung steigt: Am Wochenende könnten die Wikingerstätten Danewerk und Haithabu zum Weltkulturerbe ernannt werden. „Wir sind alle total aufgeregt, ob in Bahrain oder in Schleswig“, sagte die Sprecherin des Archäologischen Landesamtes in Schleswig, Birte Anspach.

„Wir gucken gespannt auf Samstag.“ Dann entscheidet die Unesco auf ihrer Tagung in Manama (Bahrain) voraussichtlich über den Eintrag der Wikingerstätten in die Welterbeliste. Auch aus Schleswig-Holstein ist eine Delegation in Bahrain, um die Tagung zu verfolgen.

Archäologische Zeugnisse in Schleswig-Holstein

Die Befestigungsanlage Danewerk und der Handelsplatz Haithabu gehören zu den bedeutendsten archäologischen Zeugnissen Nordeuropas. Kulturministerin Karin Prien (CDU) sagte, sie würde sich für Schleswig-Holstein sehr über eine positive Entscheidung in Bahrain freuen.

Bereits die Entscheidung des Internationalen Rats für Denkmalpflege (Icomos) sei eine ungemein wichtige Etappe auf dem Weg zum Weltkulturerbe gewesen.

Von dpa