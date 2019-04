Seit dem Nachmittag des 17. April wird Frauke Sieber aus Flensburg vermisst. Die 52-Jährige war vor ihrem Verschwinden in der Diako in Flensburg zur Behandlung untergebracht und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Laut Polizei könnte sich die Vermisste eventuell in Kiel aufhalten.