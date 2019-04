Tragischer Unfall am Ostermontag in Leck (Kreis Nordfriesland): Ein 60 Jahre alter Pilot ist mit seinem Segelflugzeug abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf dem Flugplatz, wie die Leitstelle der Polizei in Flensburg auf Nachfrage von KN-online mitteilte.