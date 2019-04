Tremsbüttel

Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.35 Uhr in der Sattenfelder Straße in Tremsbüttel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach war ein 26-jähriger Autofahrer aus Tremsbüttel mit seinem Audi A4 aus Sattelfelde kommend auf der Straße gefahren. „Nach ersten Erkenntnissen wich der Audi-Fahrer einem die Fahrbahn überquerendem Wildtier aus und geriet auf die Gegenfahrbahn“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 57-jährige Yamaha-Fahrer aus Labenz kam laut Polizei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

RND/kha