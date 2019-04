Eine Frau (77) ist am Sonntag bei einem Unfall in Lübeck gestorben. Sie saß auf der Rücksitzbank eines Autos, das gegen einen Baum fuhr. Ihr Ehemann saß am Steuer, er wurde leicht verletzt. Ein 15-jähriger Mitfahrer auf dem Vordersitz zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.