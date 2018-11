Kiel

Müller ist ein ruhiger, sachlicher Mann: Am akkurat aufgeräumten Schreibtisch im Bürotrakt der KfZ-Prüfstelle fallen vor allem die vielen Spielzeugautos und ein Lego-Technik-Fahrgestell auf. Damit kann Müller nachstellen, was ein 3D-Programm am Rechner längst viel besser kann: Wie ist der Unfall abgelaufen?

Polizei und Staatsanwaltschaft sind kontaktieren Müller meist, wenn es einen schweren oder schwierigen Unfall gab: Er dokumentiert Flüssigkeiten oder Teile. Früher sei viel gezeichnet worden. Heute macht er etliche Fotos: Seine Perspektive erweitern moderne Hilfsmittel wie Selfiesticks oder Drohnen. Nicht immer jedoch sind die Spuren nur am Unfallort oder am Auto zu sehen: "Wenn ich eintreffe, werden auch mal Obduktionen noch vor Ort gemacht." Zumindest Gespräche mit den Rechtsmedizinern seien für ihn unverzichtbar: Wo weist der leblose Körper welche Verletzungen auf? "Wird der Leichnam später untersucht, nehme ich auch direkt an der Obduktion teil." Drei oder vier Mal habe er in seiner vierjährigen Gutachterzeit bisher eine Forensik von innen gesehen. "Ich habe das ganz persönlich gut im Griff", sagt Müller. Ein Zwang sei der Besuch aber nicht: "Das kann jeder Sachverständige selbst entscheiden."

Der Unfall wird rückwärts aufgerollt

Meist verläuft die Aufklärung des Unfallgeschehens rückwärts: Müller geht von der Endposition der Fahrzeuge aus, wie er sie vorgefunden hat. Von da aus versucht er Rückschlüsse zu ziehen, wo sie sich getroffen haben. "Autos hinterlassen meist Schlagmarken, wenn sie zusammenstoßen", sagt er. Das sind Löcher im Untergrund, die entstehen, weil die Bewegungsenergie zusammenstoßender Wagen diese nach unten drückt. Dort bohren sich Teile in den Boden "Welches Bauteil war das jetzt?", fragt sich Müller dann – und kann ableiten, wie die Fahrzeuge aufeinandergestoßen sind.

"Wie viel Energie müssen sie gehabt haben, um nach der Kollision hier zu landen?" Diese Frage zu beantworten, führt Müller zur Erkenntnis, wer wie schnell gefahren ist. "Die Beschädigungen vergleiche ich dann mit Erkenntnissen aus der Crash-Datenbank", versucht er weiter den Unfallablauf zu ergründen. Die Datenbank enthält Versuche und Ergebnisse unterschiedlichster Unfall- und Fahrzeugtypen. Schließlich kann Müller mithilfe einer Computersoftware sehr genaue 3D-Abläufe des mutmaßlichen Unfalls erstellen.

