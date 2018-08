Immer mehr Hamburger Paare heiraten in Schleswig-Holstein. Das belegen Zahlen des Statistikamtes Nord. Demnach hat sich in den vergangenen 15 Jahren die Anzahl von Brautleuten, die beide ihren Wohnsitz in der Hansestadt haben, aber in Schleswig-Holstein den Bund der Ehe schließen, verdoppelt.