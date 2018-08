Kiel

Mit dem Unterrichtsbeginn müssen sich die Schüler auf einige Änderungen einstellen. So gibt es wieder Noten in der dritten und vierten Klasse. In Deutsch und Mathematik gelten an den Grundschulen neue Anforderungen. Die Schüler lernen auch wieder eine verbundene Schreibschrift.

An den Schulen unterrichten so viele Lehrer wie nie zuvor. Dennoch gibt es Besetzungslücken in Fächern wie Musik, Sport, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Bildungsministerin Karin Prien hat das neue Schuljahr zum "Jahr der politischen Bildung" erklärt. Angesichts von zunehmendem Populismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamismus und Antisemitismus will die CDU-Politikerin verstärkt Demokratie erklären und für Demokratie werben.

Von dpa