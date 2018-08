Niebüll

Verkehrsminister Bernd Buchholz redet sich in Rage. Der FDP-Politiker sitzt gemeinsam mit Vertretern von DB Regio, DB Netz und anderen auf dem Podium beim zweiten Marschbahngipfel in Niebüll. Er ist unzufrieden mit der DB Regio, dem Betreiber auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland. Seit langem gibt es dort schon Probleme mit Zugausfällen, Verspätungen und zu wenig eingesetzten Waggons.

Die DB Regio pflege das Wagenmaterial und die Loks nicht genug, wettert der Minister. Ein vernünftiges Personalkonzept liege nicht vor. Zu oft fielen Züge aus, weil Lokführer fehlten. Er höre immer die Erklärungen, "aber ich bin nicht mehr bereit, das zu akzeptieren". Es gebe kein Kapazitätsproblem, sondern ein Qualitätsproblem. Eigentlich seien die Fahrzeuge ja da, aber praktisch führen sie nicht.

Er wolle das mal klar sagen. "Wer sich um einen solchen Verkehrsvertrag bewirbt, muss auch in der Lage sein, die vertraglich geforderten Leistungen zu erbringen", sagt Buchholz. Wer dies nicht sei, müsse irgendwann in der Konsequenz damit rechen, dass ihm zumindest teilweise Leistungen gekündigt würden.

Gelbe Karte von der Jamaika-Koalition

Bereits am Dienstagvormittag hatten die Jamaika-Regierungsfraktionen in Schleswig-Holstein der Deutschen Bahn die Gelbe Karte gezeigt. Angesichts des Desasters mit Verspätungen und Zugausfällen auf der Marschbahn wollen CDU, Grüne und FDP Bahnnetze nur noch an zuverlässige Betreiber vergeben. "Sollten nicht zeitnah deutliche Fortschritte bei der Zuverlässigkeit sichtbar werden, wird die Bahn bei Ausschreibungen wie im Netz Ost kaum Chancen auf einen Zuschlag haben", warnte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt bereits wenige Stunden vor dem Bahngipfel in Niebüll.

Buchholz spricht an diesem Abend vielen der rund 350 Menschen, die zu der Veranstaltung in die Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll gekommen sind, aus der Seele. Nicht wenige machen ihrem Unmut Luft. Vor allem Torsten Reh von der DB Regio steht im Fokus: Seine Erklärungsversuche für die Lage interessieren im Saal scheinbar kaum jemanden. Immer wieder wird er von Pfiffen, Zwischenrufen und sogar ungläubigem Gelächter unterbrochen.

"Eng an eng wie Vieh"

"Warum gibt es in der Stoßzeit immer nur vier Waggons, in die sich alle Pendler quetschen müssen", fragt eine Pendlerin aus Husum. "Das ist untragbar! Wir stehen auf den Gängen eng an eng wie Vieh." Eine andere Pendlerin setzt später noch einen drauf: "Vieh wird besser transportiert. Da gibt es gewisse gesetzliche Vorschriften." Sie berichtet von Rollstuhlfahrern und Müttern mit Kinderwagen, die am Bahnsteig stehen gelassen würden. Andere Pendler beschweren sich über mangelnde Kommunikation, unwissende Lokführer, ungenügende Wartehäuschen auf den Bahnsteigen.

Auch die gewünschte durchgängige Zweigleisigkeit auf der Strecke und die geplanten Investitionen von rund 160 Millionen durch die DB Netz AG für die Sanierung der Infrastruktur spielt bei der mehrstündigen Diskussion eine Rolle.

Immer wieder weist Buchholz auf die unübersichtlichen Strukturen, Zuständigkeiten und Ansprechpartner bei der Deutschen Bahn hin. Es fehle einer an der Konzernspitze, der sich wirklich für alle Teile verantwortlich fühle und eine Lösung finden wolle. Sagt er und erntet Applaus.

