Ein neben der Damentoilette abgestellter Rucksack hat am Freitag für eine Evakuierung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) in Flensburg gesorgt. Experten des Kampfmittelräumdienstes mussten deshalb am Vormittag anrücken. Darin befanden sich Sportbekleidung und ein Haartrockner.