Husum

Die zwei betroffenen Beamten befanden sich nach Angaben der Polizei auf einer Streifenfahrt im Bereich Westerende in Viöl. Als sie verkehrsbedingt halten mussten, erhob ein 15-jährige Fußgänger den ausgestreckten Mittelfinger. Der Jugendliche ist der Polizeistation in Viöl bekannt und muss mit einer Strafanzeige rechnen.

46 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten

Neben der Strafanzeige stellte die Polizei in der Zeit von 7.30 bis circa 15 Uhr insgesamt 46 Anzeigen für Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen die Gurtpflicht, Handynutzung, Überfahren von Stoppschildern oder fehlende Warnmittel aus. Ansonsten waren alle Verkehrsteilnehmer fahrtüchtig und der polizeilichen Verkehrsüberwachung wohlgesonnen, so die Polizei am Freitag.

