Dammfleth

Aktuell laufen auf einem Grundstück in Dammfleth umfassende Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Eutin und unter Einsatz von technischem Gerät. Hintergrund der Maßnahmen, die unter Federführung der Itzehoer Kripo stattfinden, ist ein Vermisstenfall aus dem Frühjahr 2017.

41-Jähriger seit 2017 verschwunden

Am 29. April des Jahres meldete eine 35-jährige Frau ihren damals 41-jährigen Lebensgefährten als vermisst. Das Paar bewohnte mit zwei gemeinsamen Kindern den Hof in Dammfleth, bis der Mann am 21. April spurlos verschwand. Die Ermittlungen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden des in Polen geborenen Mannes.

Mittlerweile besteht nach Polizeiangaben der Verdacht, dass der Vermisste einer Gewalttat zum Opfer gefallen sein könnte. Die Suchmaßnahmen auf dem Grundstück, auf dem die heute 37-jährige Frau mit einem 46-Jährigen und den Kindern lebt, dienen dem Auffinden von Beweismitteln, die Aufschluss über den Verbleib des Vermissten oder das Vorliegen einer Straftat geben können.

Die Dauer des polizeilichen Einsatzes ist derzeit noch nicht absehbar.

Von KN-online