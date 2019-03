Elmshorn

Versuchte schwere Brandstiftung in Elmshorn: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Personen in einen Imbiss in der Mühlenstraße eingedrungen und haben innerhalb des Gebäudes Kraftstoff verteilt. Die Polizei sucht Zeugen.

Um sich Zutritt zu dem Curry House Elmshorn zu verschaffen, schlugen die Täter eine Scheibe des Objektes ein. Ein größerer Sachschaden blieb aus. Seine Höhe wird auf etwa 200 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat indes die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Vorfall. Etwaige Beobachtungen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nehmen die Ermittler unter 04121-8030 entgegen.

Von RND/kha