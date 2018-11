Am Computer zocken im Pflegeheim? Fast. Ältere und pflegebedürftige Menschen sollen mit speziellen Videospielen Gedächtnis und Beweglichkeit trainieren. Zum Auftakt des Pilotprojekts stellte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) die Konsole in einem Pflegeheim in Kiel vor.