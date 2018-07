Das Risiko, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden, ist im Norden und im Süden Schleswig-Holsteins am größten. In Flensburg sind 2017 – gemessen an der Einwohnerzahl – die meisten Wohnungseinbrüche begangen worden. In absoluten Zahlen gab es die meisten Einbrüche in der Landeshauptstadt Kiel (572).