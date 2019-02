Kiel/Bremerhaven

Die vorige Woche eingesetzte neue Werftleitung müsse dafür die Chance haben, sich einzuarbeiten, sagte die Ministerin am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung im niedersächsischen Lemwerder. Es sei eine Frage der Fairness, dass der neuen Vorstand diese Chance bekomme, um Zahlen und Fakten auf den Tisch zu legen und Transparenz herzustellen.

Die Sanierung des 1958 gebauten Dreimasters in einem Dock in Bremerhaven sollte zunächst knapp 10 Millionen Euro kosten. Inzwischen ist der Kostenansatz aber auf bis zu 135 Millionen Euro gestiegen. Der Bundesrechnungshof machte für die Kostenexplosion auch jahrelange Versäumnisse bei Bundeswehr und Verteidigungsministerium verantwortlich. Von der Leyen betonte, man stehe in engem Austausch mit den neuen Vorständen der Sky-Stiftung, die Eigentümerin der Werft ist. "Mir tut es sehr leid für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diese Phase der großen Unsicherheit aushalten müssen." Die Werft zählt 120 Beschäftigte.

Gorch Fock wird faktischer Neubau

" Gorch Fock"-Kommandant Nils Brandt sieht die Symbolik des Schiffs durch den Korruptionsverdacht bei der Reparatur in Mitleidenschaft gezogen. " Schiff und Besatzung haben einen Kollateralschaden davongetragen", sagte er der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). Ursprünglich seien "ein paar routinemäßige Reparaturen" geplant gewesen. Irgendwann sei aber klar gewesen: "Das Schiff ist so reparaturbedürftig, dass es eine Komplett-Sanierung wird." Jetzt werde die " Gorch Fock" ein "faktischer Neubau".

Brandt widersprach dem Eindruck, das Segelschulschiff sei aus der Zeit gefallen. ""Die " Gorch Fock" ist nicht nur ein nostalgischer Sehnsuchtsort. Sie bietet eine Ausbildung, die in der Seefahrt einzigartig ist", sagte er. Auf dem Schiff könne nur das Team etwas bewirken. "Keiner kann alleine an den Leinen ziehen, um die Segel zu setzen. Es ist eine besondere Erfahrung von Gemeinschaftssinn."

