Kiel

Elisabeth K. und ihr Mann Erwin dachten, sie hätten für alle Fälle vorgesorgt. Sie hatten sich gegenseitig eine Vollmacht ausgestellt, die sie zusammen mit ihren Patientenverfügungen in dem Safe ihres gemeinsamen Hauses aufbewahrten. Dass diese Vorsorge dennoch nicht reichen und sie in finanzielle Nöte bringen bringen würde, damit hätte die heute 76-Jährige nie gerechnet. Doch was sie erlebt hat, ist offenbar kein Einzelfall.

Das Ehepaar hatte alles für den Fall der Fälle besprochen

Aber von vorne: Erwin K. erlitt vor wenigen Jahren einen Schlaganfall. Er verlor sein Sprachvermögen und wurde mehr und mehr zu einem Pflegefall. "Irgendwann musste ich einsehen, dass ich es auch mit einem Pflegedienst nicht mehr schaffe, ihn zu Hause zu versorgen", sagt die 76-Jährige.

Das Paar hatte auch solch einen Fall rechtzeitig diskutiert. "Mein Mann hat immer gesagt: Wenn einer von uns ins Pflegeheim muss, dann muss der andere unser Haus verkaufen und sich kleiner setzen. Sonst wird es mit dem Geld zu eng."

Wohnung gekauft, obwohl das Haus nicht verkauft ist

Als ihr Mann einen Platz in dem Heim bekommen kann, das sie schon vorher ausgewählt haben, sieht sich Elisabeth K. nach einer Wohnung in der Nähe um. "Eigentlich wollte ich etwas mieten, damit ich mich nicht um alles kümmern muss. Doch ich fand nur eine kleine Eigentumswohnung." Weil es dafür mehrere Bewerber gibt, unterschreibt die Rentnerin den Kaufvertrag, bevor sie ihr Einfamilienhaus verkauft hat. Ein Fehler, wie sich bald herausstellt.

Böse Überraschung beim Notartermin

Doch Elisabeth K. fühlt sich auf der sichereren Seite. Schließlich hat sie ein Gutachten für das Haus erstellen lassen. Sie weiß, dass sie vom Verkaufserlös die kleine Eigentumswohnung und mindestens fünf Jahre den Eigenanteil für den Heimplatz ihres Mannes finanzieren kann. "Außerdem gab es schon länger zwei junge Familien, die unser Haus kaufen wollten. Das schien mir alles nur eine Formsache zu sein." Bis sie mit den Käufern beim Notar sitzt.

Vollmacht reicht beim Hausverkauf nicht

Dieser erklärt Elisabeth K., dass ihr Mann als Miteigentümer des Hauses den Vertrag auch noch unterschreiben muss. "Das kann er nicht mehr, habe ich geantwortet, aber ich habe ja seine Vorsorgevollmacht." Doch die ist zwar von Erwin K. unterzeichnet, aber nicht notariell beurkundet.

Das aber ist bei Immobiliengeschäften notwendig. Eine nur privatschriftlich unterzeichnete Vorsorgevollmacht reicht nicht aus, um einen Eintrag ins Grundbuch vornehmen zu lassen und den Grundstückskaufvertrag zu vollziehen, bestätigt die Rechtsanwaltskammer Schleswig-Holstein.

Der Umweg über einen Betreuer kostet Zeit und Geld

Was nun? Elisabeth K. erfährt von dem Notar, dass das Gericht nun einen Betreuer bestellen muss, der das Grundstücksgeschäft abwickelt. Doch das dauert länger als erwartet. Das Gericht ist überlastet, der Betreuer muss die Formalien abarbeiten. Monat für Monat geht ins Land und die Rentnerin kommt immer mehr in finanzielle Bedrängnis.

Denn sie muss den Eigenanteil für den Heimplatz und den Abtrag für die neue Eigentumswohnung bezahlen. Das geht drei Monate gut, dann sind ihre Mittel aufgebraucht. Es dauert weitere drei Monate, bis der Hausverkauf durch den Betreuer abgewickelt ist. "Ich musste Freunde bitten, mir Geld zu leihen. Das war mir sehr, sehr unangenehm."

Auch postmortal ist eine Vollmacht wichtig

Inzwischen ist ihr Mann gestorben - und sie musste noch eine Lektion lernen. Denn die Vorsorgevollmacht ihre Mannes beinhaltete nicht die Zeit nach dem Tod. "Das hätte mir viel Lauferei, Schriftkram und auch Geld erspart." Denn ohne postmortale Vollmacht konnte sie Verträge und Abos erst kündigen, als sie den Erbschein vorlegen konnte. Elisabeth K. findet: "Das sind alles Dinge, die viel mehr publik gemacht werden sollte. Und eigentlich sollte man das schon in der Schule lernen."