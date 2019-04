Kiel

Ein vergesslicher Kunde hatte die Visa Card nach dem Tanken auf dem Tresen liegen lassen. Als die Angeklagte die fremde Karte entdeckte, griff sie zu. Noch am selben Abend fuhr sie mit zwei Freunden nach Hamburg ins Alstertal Einkaufszentrum und verfiel in einen wahren Kaufrausch. Innerhalb weniger Stunden verprasste die Käuferin ein Mehrfaches ihres damaligen Monatseinkommens. Die Belastung des fremden Kontos addierte sich auf rund 1500 Euro. Vor ihrem Hamburg-Trip hatte die Angeklagte die Karte beim Kauf von Zigaretten getestet – am eigenen Arbeitsplatz, vor laufender Überwachungskamera.

Überwachungskamera filmte den Diebstahl

Die aus Tadschikistan stammende Angeklagte schaffte in Schleswig-Holstein das Abitur, studierte zehn Semester Physik. Ihre Ausbildung zur Speditionskauffrau finanzierte sie durch den Nebenjob in der Tankstelle. Mit einem Blick ins Überwachungsvideo hatte ihre Chefin den genau dokumentierten Computerbetrug erkannt. Die Angeklagte will ihre Spontantat selbst "wie einen Film" erlebt haben. "Das warst nicht du!", sagte ihr später die Pächterin der Tankstelle. Beim Shoppen zeichnete sie die Belege mit der gefälschten Unterschrift des geschädigten Karteninhabers handschriftlich ab.

Der neue Arbeitgeber entließ sie

In erster Instanz verurteilte sie das Amtsgericht Norderstedt zu 10.000 Euro Geldstrafe (200 Tagessätze á 50 Euro). Das war im Juli 2018. Doch inzwischen verlor sie wegen des Vorfalls auch noch ihren neuen Job bei einer internationalen Spedition. Weil die Kauffrau in die Flugfracht-Abteilung am Hamburger Airport aufsteigen sollte, war eine Sicherheitsüberprüfung fällig. Dadurch erfuhr auch der neue Arbeitgeber von ihrem Ausrutscher. Es folgte die Kündigung. Deshalb milderte die Berufungskammer die Geldstrafe und gewährte monatliche Abzahlung in 100-Euro-Raten.