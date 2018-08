Kiel

So wollen CDU, Grüne und FDP ihr Ziel erreichen, bis zum Jahr 2025 aus Onshore-Windenergie 10 Gigawatt Strom zu produzieren. Am Dienstag wollen Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) und Umweltminister Robert Habeck (Grüne) den zweiten Entwurf der neuen Regionalplanung vorstellen.

Genehmigungsstopp bis Juni 2019

Noch bis Juni 2019 gilt im Norden grundsätzlich ein Genehmigungsstopp für neue Windanlagen. Derzeit ist der Bau nur per Ausnahmegenehmigung möglich. 2017 hatte es den Angaben zufolge 36 Ausnahmezulassungen gegeben - in den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es zwei. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hatte vor rund drei Jahren die bis dato geltenden Pläne zum Windkraft-Ausbau gekippt.

Von KN-online