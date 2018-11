Rendsburg

Das Winternotprogramm für Wohnungslose ist in Rendsburg gestartet: „Mit dem Notprogramm wollen wir dazu beitragen, dass sie bei den niedrigen Temperaturen nicht ernsthaft erkranken oder erfrieren“, sagte Landespastor und Diakonie-Vorstand Heiko Naß am Dienstag.

Das Land Schleswig-Holstein fördert das Winternotprogramm den Angaben zufolge mit 20.000 Euro. Zusätzliche 10.000 Euro steuert die Diakonie Stiftung Schleswig-Holstein bei.

Schlafsäcke, Container und Wohnungen für Obdachlose

In Kiel stehen drei beheizbare Container bereit, die von der Diakonie im Auftrag der Stadt betreut werden. In Husum hat die diakonische Wohnungslosenhilfe eine Wohnung angemietet, in der mehrere Personen untergebracht werden können.

Auch die Notunterkünfte der Diakonie in Lübeck, Neumünster, Flensburg und Rendsburg bleiben eine wichtige Anlaufadresse für Obdachlose.

Im ganzen Land werden zudem ab sofort Schlafsäcke, warme Kleidung, Socken und festes Schuhwerk verteilt.

Mehr Wohnungslose in Schleswig-Holstein

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen im Land Schleswig-Holstein den Angaben zufolge stetig gestiegen. So nahmen 2017 rund 8000 Menschen die Angebote der diakonischen Wohnungslosenhilfe in Anspruch, knapp 500 mehr als im Vorjahr und gut 2500 mehr als 2014. Insgesamt dürfte die Dunkelziffer aber wesentlich höher

