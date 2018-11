Schleswig-Holstein Island-Reise gewinnen - Schneekatastrophe: Wir suchen Ihre Fotos 40 Jahre ist es her, dass die Schneekatastrophe das öffentliche Leben fast zum Stillstand brachte und gleichzeitig die Menschen im Land näher zusammenrücken ließ. Deshalb möchten wir gemeinsam mit Ihnen zurückblicken. Schicken Sie uns Ihre Fotos, Erinnerungen und Geschichten aus dem Winter 1978/79.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)

In Schneeverwehungen blieb gestern so mancher Verkehrsteilnehmer stecken, der in den Außenbezirken unterwegs war. Glück hatten die, die aus eigener Kraft wieder flottkamen. Viele ließen ihren festgefahrenen Wagen stehen und erschwerten den Räumungsfahrzeugen ihre Arbeit. Quelle: jkk: Jan Köhler-Kaeß