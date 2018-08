Es ist eine Attraktion, die es bislang auf keinem anderen Schiff gibt: das Blue Eye des brandneuen französischen Kreuzfahrtschiffs „Le Lapérouse“. Am Donnerstag feiert das Schiff am Ostpreußenkai in Lübeck Deutschland-Premiere, am Freitag geht es via Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Niederlande.