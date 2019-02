Kiel

Eine Berufstätigkeit erschwert die Wohnungssuche? Das hört sich paradox an. Petina Fritzler lebt in einer 64-Quadratmeter-Wohnung im ersten Stock. Weil es keinen Aufzug gibt, muss sie täglich oft mehrmals die Treppe bewältigen. 2015 fielen ihr Bewegungsstörungen im rechten Bein auf. Bald darauf erhielt die Angestellte im öffentlichen Dienst die Diagnose: Multiple Sklerose – MS. Seither haben die Gangstörungen zugenommen. Das Gehen und vor allem das Treppensteigen und -hinabgehen fallen ihr zunehmend schwer.

Barrierefreie Wohnung

Deshalb fing sie bald nach ihrer MS-Diagnose an, eine neue Wohnung zu suchen. „Ich habe meine Krankheit angenommen. Aber ich will so planen, dass ich meine Eigenständigkeit so lange wie möglich erhalte. Dafür benötige ich eine Wohnung, die ich auch mit Rollstuhl nutzen kann.“ Zwar fand sie schließlich so eine Wohnung - 51 Quadratmeter für 780 Euro warm. Solange die Kielerin arbeitet, kein Problem. "Aber ich könnte sie nicht mehr bezahlen, wenn ich vorzeitig mit der Arbeit aufhören muss und nur eine Erwerbsminderungsrente bekomme."

Wohnberechtigungsschein notwendig

Also suchte sie weiter, bekam schließlich auch Angebote. „Doch für diese Wohnungen benötigt man einen Wohnberechtigungsschein. Den wiederum bekomme ich nicht, weil ich ja noch arbeite. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.“ Auf Nachfrage erklärte ein Stadtsprecher: Sei es bei der Ausstellung des Wohnberechtigungsscheines bereits absehbar, dass das Einkommen sich grundlegend wie zum Beispiel durch eine Erwerbsminderung ändere, könne dies berücksichtigt werden. Doch Petina Fritzler kann nicht absehen, wie es weitergeht. Sicher ist nur: „Selbst wenn ich im Rollstuhl sitze, will ich so lange wie möglich weiterarbeiten, brauche dann aber trotzdem eine barrierefreie, bezahlbare Wohnung.“ Für Sozialverband und Mieterverein kein Einzelfall. In ihrer Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum fordern sie unter anderem 10.000 barrierefreie Wohnungen in Schleswig-Holstein.