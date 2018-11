Kiel

In der Anzeige wird, so Hadeler, der Vorwurf erhoben, Schafherden würden unzureichend vor dem Wolf geschützt. Damit würden Schafhalter gegen Paragraf17 des Tierschutzgesetzes verstoßen. Die Staatsanwaltschaft will nun prüfen, ob ein Anfangsverdacht besteht. Die Prüfungsmöglichkeiten seien allerdings sehr begrenzt, weil die Anzeige anonym erstattet worden und nicht klar sei, auf welche Schafhalter sie sich beziehe. „Es ist ja nicht einmal klar, ob sich der Anzeigende auf Vorgänge im Bezirk unserer Staatsanwaltschaft bezieht. Wir werden nicht – und dürfen das auch gar nicht – einen Rundumschlag gegen alle Schafhalter machen“, sagte Hadeler.

Es geht um § 17 im Tierschutzgesetz

In Paragraf17 findet sich die einzige Strafvorschrift des Tierschutzgesetzes. Danach sind die ungerechtfertigte Tiertötung und die rohe und quälerische Misshandlung von Tieren strafbar. Die gilt auch für die Tiertötung oder -quälerei durch Unterlassen, wenn die Person eine Garantenpflicht für das Tier hat. Das betrifft Eigentümer, Besitzer, Betreuer eines Tieres und denjenigen, der die Gefahrensituation für das Tier verursacht hat. Bei einem Verstoß gegen Paragraf17 drohen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

NABU erhebt ebenfalls Vorwürfe

Zuvor hatte der NABU Kritik an unzureichendem Herdenschutz geäußert. "Bei fast allen Wolfsübergriffen auf Schafherden waren die Zäune unzureichend, so auch bei den Vorfällen der letzten Wochen", sagte der NABU-Landesvorsitzende Hermann Schultz und forderte, den Schadenausgleich zu streichen, wenn Schafhalter Sicherungsmaßnahmen bei Wolfsvorkommen und Schafrissen unterlassen.

Nur ein oder zwei E-Zaunlitzen zu spannen, halte weder Wolf noch Hund fern. Auch Blinklichter könnten nur kurzzeitig helfen. Einen wirksamen Schutz böten dagegen ausreichend hohe E-Zaunnetze oder Zäune mit vier Stromführenden Litzen. Darüber informieren das schleswig-holsteinische Umweltministerium sowie die in dessen Auftrag arbeitenden Wolfsbetreuer bereits seit Jahren. "Wer Herden trotz Wolfsvorkommens und Rissen im Gebiet immer noch unzureichend abzäunt, setzt die Tiere bewusst Wolfsangriffen aus. Wölfe werden so mit Schafen 'angefüttert' und an das Erbeuten von Nutztieren gewöhnt", mahnte Schultz. "Nach dem Tierschutzrecht sind Nutztiere bei 'Gefahr im Verzug' mit Zäunen zu schützen. Die Amtstierärzte sind aufgefordert, die Schafhalter diesbezüglich anzuweisen."

Schafhalter: Herdenschutz ist nicht praktikabel

Schafhalter wehren sich vehement gegen die Vorwürfe, bewusst Wolfsangriffe zu riskieren. "Der Herdenschutz mit hohen, Stromführenden Zäunen ist nicht machbar, wenn man die Tiere ständig auf wechselnden Weiden hält. Vom Deich will ich gar nicht reden", erklärt ein Schafhalter, der aus Angst vor Anfeindungen seinen Namen nicht öffentlich machen möchte. Es stimme zwar, dass das Land Zaunmaterial bereitstelle oder die Kosten zum größten Teil übernehme. "Aber das Hauptproblem ist die Arbeit, den Zaun immer wieder aufzubauen. Das bewältigt unser Familienbetrieb nicht und Personal dafür können wir uns einfach nicht leisten."