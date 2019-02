Wulfsmoor

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erhielt der 83-Jährige am Donnerstag den Anruf des Betrügers. Er tischte dem Rentner eine Geschichte über eine angebliche Kontosperrung auf, die nur durch Zahlung von 350 Euro auf ein Konto der Staatsanwaltschaft in Ankara aufgehoben werden könne.

Unverzüglich überwies der Senior den Betrag und suchte anschließend seine Bankfiliale auf. Hier musste er feststellen, dass es den angeblichen Mitarbeiter nicht gab.

Polizei : Rücksprache mit Bank halten

Die Polizei betonte, besser wäre es gewesen, vor der Zahlung Rücksprache mit der Bank zu halten. Denn weder Banken noch andere Institutionen oder Einrichtungen forderten Geld per Telefon. «Wer vergleichbare Anrufe erhält, sollte diese schnellstmöglich beenden», riet eine Polizeisprecherin.

Von dpa/RND