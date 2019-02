Kiel

Seit 2015 zieht es den Kieler Thorsten Böhnke (49) und die kanadische Ökologin Laura Winter (35) immer mal wieder nach Ecuador in das Yasuni-Gebiet, einen globalen Hotspot der Artenvielfalt. Viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten haben hier einen Lebensraum. Einige Arten leben nur hier. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es auf einem Hektar mehr Insekten- und mehr Baumarten.

Hier liegt das Yasuni-Gebiet

Und: Das Klima ist hier durch die Vielfalt an Ökosystemen ungewöhnlich stabil und dadurch weniger anfällig für den Treibhauseffekt. "Hier besteht die Chance, dass Arten überleben, die durch den Klimawandel woanders voraussichtlich keine Chance mehr haben." sagt Laura Winter, die bei ihrem Studium in Kiel Böhnke kennenlernte und mit ihm schon mehrere Dokumentarfilme gedreht hat.

Irreversible Schäden

"Die Ureinwohner sind sich des großen Wertes ihrer Natur bewusst und wollen sie schützen", berichtet Thorsten Böhnke. Doch sie ist akut bedroht durch die Ölförderung, denn die ist auch im Nationalpark erlaubt. "Der Regenwald wird zerstört, Boden vernichtet, das Wasser verseucht, weil regelmäßig Leitungen brechen und das Öl hinausläuft. Selbst wenn alles Öl aus dem Boden geholt wird, deckt das den Weltbedarf nur wenige Tage. Aber die Schäden werden von Dauer und zum Teil irreversibel sein", sagt Laura Winter.

All das und die Gegenstrategien der indigenen Bewohner des Yasuni-Biosphärenreservats zeigt das Film "Yasuni - Papageien, Primaten, Pipelines". Der Film, der durch die Filmwerkstatt Kiel und die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein gefördert wurde, hat am Sonntag, 10. Februar um 16 Uhr im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel Premiere. Mit dabei: die beiden Filmemacher. Infos und weitere Kinotermine: www.yasuniderfilm.de